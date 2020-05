Modifiche alla viabilità per manifestazione “Mercatiamo mercatiniera in centro”

Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Mercatiamo mercatiniera in centro” (mercato contadino del martedì) dal 9 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, ogni martedì, dalle 7 alle 14: in piazzale San Bartolomeo divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione, con esclusione dei veicoli di soccorso ed emergenza; dei veicoli degli ambulanti, per le sole operazioni di allestimento e rimozione delle bancarelle, fino ore 7:30, e dalle ore 13:00 alle ore 14:00; i veicoli dei residenti nell’area interessata, fino alle ore 8 e dalle ore 13 alle 14; i veicoli adibiti alle operazioni di pulizia, dalle ore 13 alle 14.

