Montanara Insieme: 1° giugno cena per il nuovo Centro Oncologico

Sabato 1 giugno la cena di beneficenza di via Montanara, organizzata dall’associazione Montanara Insieme, sarà dedicata al nuovo Centro Oncologico di Parma, la struttura per la cura dei tumori che sorgerà all’ingresso di via Volturno dell’Ospedale Maggiore (a fianco della Torre delle Medicine). All’evento saranno presenti gli oncologici del Maggiore per spiegare il progetto a cui Montanara Insieme ha deciso di destinare il ricavato della cena.

L’appuntamento è per le 20.15 nel piazzale della Coop che, per l’occasione, si trasformerà in un ristorante all’aperto con le proposte dello chef Silvano Romani. Menù a 30 euro. Le prenotazioni si accettano in tutti i negozi del Montanara o chiamando il n. 329 2817818.

I volontari di “insieme CON te” saranno inoltre presenti alla festa del Montanara che continuerà domenica 2 giugno per raccogliere fondi in favore del Centro Oncologico di Parma.

Centro Oncologico: Una nuova casa per la cura dei tumori

Una nuova casa accogliente e funzionale che permetterà ai professionisti di lavorare fianco a fianco e offrirà ai pazienti ambienti più confortevoli e tecnologie avanzate. 9.000 mq in un unico Centro, con 6 piani per terapie oncologiche, radioterapia e degenza. 35 ambulatori e ampi spazi per l’accoglienza. Il piano seminterrato ospiterà 3 locali per gli acceleratori lineari.

Il nuovo Centro oncologico sorgerà a fianco della Torre delle Medicine di via Volturno e avrà un accesso carrabile da via Abbeveratoia, con 300 posti auto.

Il progetto proposto da Azienda Ospedaliero-Universitaria con il Comitato Consultivo Misto aziendale, Azienda Usl e Università degli Studi di Parma è stato approvato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e ha ottenuto la disponibilità di Fondazione Cariparma a sostenerne la realizzazione e l’implementazione di tecnologie con un significativo contributo economico.

Per migliorare l’accoglienza ai pazienti e mettere a disposizione dei cittadini le tecnologie più avanzate in campo oncologico è attiva una raccolta fondi “insieme CON te”.

Il principio che ha ispirato la scelta risponde al desiderio di rafforzare il legame tra la cittadinanza e i luoghi di cura, di cui il Centro Oncologico rappresenterà un nodo di alta specialità all’interno di una rete diffusa sul territorio attraverso le Case della Salute e i servizi dedicati ai malati oncologici.

La raccolta fondi ha il sostegno delle Istituzioni cittadine, in primis i Promotori del progetto: Azienda Ospedaliero-Universitaria con il Comitato Consultivo Misto aziendale, Azienda Usl e Università degli Studi di Parma, Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, Fondazione Cariparma, Unione Parmense degli Industriali e Munus Fondazione di Comunità di Parma onlus.