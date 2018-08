Montanara Running e Parco in Festa: le modifiche alla viabilità

In occasione delle competizioni podistiche "Montanara Running” e "Montanara Kids" e della manifestazione “Parco in Festa", che si svolgeranno nel quartiere Montanara sabato 1 e domenica 2 settembre, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

Sabato 1 settembre, dalle ore 15:30 alle ore 19, e domenica 2 settembre, dalle ore 7 alle ore 12, istituzione del divieto di circolazione in via Pelicelli.

Domenica 2 settembre, dalle ore 09:15 alle ore 09:50, e comunque sino a cessate esigenze, istituzione del divieto di circolazione durante il passaggio dei podisti nelle seguenti strade (ricomprese percorso gara podistica denominata 10° Montanara Running):

via Zanguidi da via Pelicelli a via Torrente Pelpirana; via Torrente Pelpirana; via Sporzana da via Torrente Pelpirana a via Torrente Bardea; via Zanguidi; strada Montanara, da via Torrente Bardea a strada Langhirano; strada Langhirano, da strada Montanara a via Enza; via Enza; strada Navetta; via Balestrazzi; via Siligato da via Balestrazzi a via Pagani; via Pagani; via Ognibene, da via Pagani a via Bramante; via Bramante, da via Ognibene a via Tiziano; via Tiziano; via Carmignani, da via Tiziano a strada Montanara; strada Montanara, da via Carmignani al limite di competenza comunale (gara diretta all’interno del Campus universitario); stradello Bianchi; parco Area delle Scienze – tutte le strade a vario titolo coinvolte; via Cimabue; strada Langhirano Marciapiede Est, da via Cimabue a via Torrente Bratica; via Torrente Bratica; via Sporzana, da via Torrente Bratica a via Lago Scuro; via Lago Scuro; via Zanguidi da via Lago Scuro a via Pelicelli; via Pelicelli.

Per il tempo strettamente necessario, chiusura alla circolazione stradale delle intersezioni interessate dal passaggio della gara podistica e successivamente progressiva riapertura di tutto il tracciato.