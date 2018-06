Morbillo: tre nuovi casi tra Parma e provincia

Altre tre persone sono state contagiate dal morbillo tra Parma e provincia. Tre trentenni, due residenti in provincia nella zona della Pedemontana e uno a Parma, si sono ammalati: i casi sono stati segnalati dai medici di famiglia ai servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ausl. Si tratta di un fratello ed una sorella e di un amico della sorella, che vive nella nostra città. I tre ammalati sono stati sottoposti agli esami per verificare che si tratti proprio del virus del genere morbillivirus, della famiglia dei Paramixovidae: non c'è ancora la conferma definitiva ma tutti i sintomi fanno pensare al morbillo. I campioni dei test sono stati inviati ai laboratori a Bologna. Il servizio di igiene pubblica dell'Ausl ha avviato l'indagine epidemiologica e la profilassi dei familiari che non sono stati vaccinati contro il morbillo. Le persone che dovranno vaccinarsi negli ambulatori di via Vasari sono circa una decina ma a breve potrebbero essere chiamati anche i colleghi di lavoro delle persone coinvolte.