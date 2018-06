"Ciao grande amico": addio a Silvano Fontana del Chelsea Pub

Addio a Silvano Fontana del Chelsea Pub. Il gestore di uno dei locali più noti della città è morto nel primo pomeriggio di oggi, 25 giugno, a 63 anni. Alcuni giorni fa aveva avuto un malore che lo aveva costretto in ospedale. Oggi pomeriggio l'annuncio: Silvano non ce l'ha fatta. Sui social network si sono moltiplicati i messaggi in suo ricordo. Era molto noto in città: nel 1983 aveva aperto il Chelsea Pub di via Emilia Est, noto per i panini speciali e per le birre. Silvano era un appassionato di musica e di calcio. "Ciao grande amico, continua a lottare": è questo uno dei tanti messaggi che stanno apparendo in queste ore.