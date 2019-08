Municipale, arriva il turno di notte: tre giorni a settimana dalle 22 alle 4

Gli agenti della Polizia Municipale di Parma, diretti dal comandante Roberto Riva Cambrino, sono in strada anche negli orari notturni, tre giorni a settimana. Sono queste le caratteristiche del nuovo servizio, attivato recentemente, che ha lo scopo di assicurare la copertura del territorio da parte degli agenti della polizia locale, in sostegno alle altre forze dell'ordine. La mediazione dell'orario, dalle 22 alle 4 di notte, è uscita da un confronto tra l'Amministrazione e i sindacati. La copertura, per ora, non è di tutte le notti a settimana ma per tre giorni.