Museo Guatelli: nuova apertura al sabato e corso guide

Sabato 02 marzo dalle ore 15.00 alle 18.00 riapriranno al pubblico il cortile e i portoni Museo Ettore Guatelli. Dopo la consueta pausa invernale, iniziata lo scorso 8 dicembre, ci sarà nuovamente la possibilità di visitare un museo unico nel suo genere, a pochi chilometri da Parma, Città Creativa Unesco per la Gastronomia e capitale della cultura 2020. L’ampia collezione dal sapore etnografico e antropologico, divenuta famosa a livello internazionale per il suo originalissimo allestimento, precursore di attuali scelte museografiche, sarà fruibile grazie a visite guidate comprese nel ticket di ingresso, svolte dai volontari dell’Associazione Amici di Ettore Guatelli e del Museo.

A cadenza di ogni ora e un quarto circa partiranno i tour comprensivi dell’ex abitazione del maestro di scuola elementare-pedagogo-scrittore-narratore-collezionista-museografo e dell’attiguo vero e proprio museo, così celebre per le migliaia di “cose” (non chiamatele semplici oggetti!), meticolosamente esposte nelle sale che furono di vita quotidiana: dal granaio alla camera da letto dei genitori, dalla cucina alla stanza della zia.

Le numerose collaborazioni avviate a livello nazionale e internazionale, i convegni a tema, la presenza di alcuni pezzi della collezione all’interno di grandi esposizioni internazionali e non ultime le crescenti richieste di utilizzo del Museo quale location per set fotografici o campagne pubblicitarie, confermano la crescita del Museo Guatelli sia in termini di visibilità che in termini di riconoscimento scientifico dell’alta qualità dell’operato di Ettore Guatelli. Per tale motivo l’Associazione ha avviato lo scorso martedì 19 febbraio un corso di formazione gratuito suddiviso in 8 incontri, durante i quali si acquisiranno le basi per diventare “Guida Guatelliana”, facendo così scoprire al pubblico gli strumenti e le storie della civiltà contadina locale.

È richiesta obbligatoriamente la frequenza del 75% delle lezioni per coloro che intendono diventare guide attive. Il Corso è realizzato in collaborazione con la Fondazione Museo Ettore Guatelli ed è patrocinato dai Comuni di Parma, Collecchio, Sala Baganza, Fornovo. L’iscrizione potrà ancora effettuarsi contattando l’associazione all’indirizzo info@amiciguatelli.it

Per maggiori informazioni riguardanti il museo

Fondazione Museo Ettore Guatelli, tel. 0521.333601 e-mail info@museoguatelli.it

Orari di apertura: sabato (15-18); domenica (10-12; 15-18)