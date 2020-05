Nasce la Biblioteca Sociale nel quartiere Montanara: nella via tombola gratuita per tutti affacciati dai balconi

Nasce la Biblioteca Sociale nel quartiere Montanara: l’inaugurazione è in programma sabato 30 maggio 2020, alle 17, in via dei Bersaglieri 15. E nella via, tombola gratuita per tutti, affacciati dai balconi. La Biblioteca Sociale del quartiere Montanara ha origine da un’idea dell’associazione “Montanara laboratorio democratico”, con il contributo del Comune di Parma.

La Biblioteca ha trovato spazio in un locale di ACER in via dei Bersaglieri 15. All’inaugurazione saranno presenti Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e Diritti dei cittadini, Bruno Mambriani presidente di ACER Parma. La Biblioteca Sociale sarà aperta quattro volte alla settimana con diverse iniziative: attività laboratoriali e a iniziative di carattere sociale per il quartiere.

A partire da giugno, infatti, saranno organizzati alcuni momenti di lettura a voce alta di quotidiani, periodici o testi di narrativa, lezioni di cucina nel cortile dei condomini e all’aperto, incontri di attività motoria e ginnastica dolce per anziani, in collaborazione con l’associazione Tuttimondi. Dopo la pausa estiva, saranno organizzati anche momenti collettivi dedicati al verde, gestiti dal gruppo informale “Amici per la terra”. Nel cortile ACER, dove si affacciamo diversi condomini, nello stesso pomeriggio, è organizzata una tombola gratuita, con premi come prodotti alimentari a lunga conversazione e libri. La cartella della tombola sarà distribuita nei giorni precedenti.

Al termine della tombola sarà possibile visitare la sede della Biblioteca Sociale (in maniera contingentata e con dispositivi di sicurezza, secondo le norme in vigore). Nel frattempo ci sarà la consegna del libro “Tempo di guerra, tempo d’amore” di Giuliano Masola e Antonio Tagliavini all’Assessora Nicoletta Paci. Il volume documenta l’attività biennale di ricerca storica con la classe IV a D del liceo Sanvitale (progetto sostenuto dal Comune di Parma); la presentazione ufficiale è programmata, in collaborazione con la Fondazione Caripama ,in autunno a Palazzo Bossi.