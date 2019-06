Nasce ufficialmente KF8 MxTraining, l'accademia Motocross di Kiara Fontanesi

Un lungo lavoro di studio, progettazione, per un'accademia unica nel suo genere che vuole portare i giovani piloti ad approcciarsi al motocross nel miglior modo e sfruttare appieno le potenzialità di ogni singolo ragazzo.



Dopo sei titoli mondiali e un'esperienza di oltre 20 anni nelle moto, Kiara insieme alla famiglia e a un gruppo di imprenditori locali ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza in un'accademia aperta a giovani dagli 8 ai 14 anni, nella quale potranno prepararsi seguendo le orme della campionessa del mondo. Il programma di allenamento è senza dubbio intenso: i piloti infatti saranno sottoposti a sessioni tecnici, esercizi e test psicologici.



Oltre a spingere al massimo le moto, i ragazzi, impareranno a gestire il mezzo meccanico e il proprio corpo nel massimo rispetto della sicurezza e dell'integrità fisica. Inoltre, i preparatori atletici, oltre a potenziare il fisico si occuperanno anche di fare crescere i piloti dal punto di vista psicologico, attraverso la gestione dello stress e implementare la concentrazione. In più attraverso il Centro della Rosa Prati, i giovani talenti coinvolti nel progetto potranno sottoporsi a visite fisiatriche, ortopediche e in caso di infortuni, curati dalle migliori professioni nell'ambito del motorsport.



Il percorso di crescita passerà dunque da tutti gli aspetti fondamentali per un pilota: preparazione fisica, psicologica, tecnica e nulla verrà lasciato al caso con un programma di allenamenti intenso, dalla palestra alla pista da motocross, che sarà Bardi per poi spostarsi in altre piste, ma sarà proprio dal tracciato parmense che l'accademia svolgerà la maggior parte di allenamenti.



Obiettivo di KF8 è sicuramente quello di prendersi cura della crescita di giovani piloti del futuro, cercando di plasmarli come uomini e atleti in grado di poter ambire alle più importanti competizioni motoristiche.