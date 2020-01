Negoziante italiana trova 500 euro e li restituisce ad un giovane indiano

Ha trovato un foglietto di carta con all'interno 500 euro, a terra nella sua tabaccheria. Non ci ha pensato due volte: ha chiamato i carabinieri di Roccabianca per cercare di indivuduare il proprietario di quel denaro. Erica Balladini, commerciante e titolare della tabaccheria 'Non solo tabacchi' ha permesso al proprietario, un giovane indiano, di riavere i suoi soldi. Il giovane infatti aveva appena ritirato i soldi all'interno di un istituto bancario e non si era accorto di averli persi, proprio dentro la tabaccheria. I carabinieri di Roccabianca sono risaliti, dopo poche verifiche, al proprietario dei soldi e lo hanno contattato. Il giovane si è presentato in Caserma per riavere i suoi soldi: ha ringraziato pubblicamente la signora Balladini ed i carabinieri, in particolare il maresciallo Maurizio Ampollini.