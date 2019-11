Nell'ex ostello nasce 'La Cittadella dei Ragazzi'

Muovi i primi passi il progetto “La Cittadella dei Ragazzi” che prevede l'utilizzo di parte degli spazi dell'ex ostello della Cittadella per trasformarli in luogo di incontro intergenerazionale, un luogo aperto a famiglie, bambini, giovani e ma anche lungo di formazione di di crescita per disabili. Lo spazio, di proprietà del Comune, verrà gestito per 10 anni dalla cooperativa Emc2 che è partita oggi aprendo, informalmente, gli spazi, dove al momento è stato avviato un progetto dedicato ai disabili, ma che, nel tempo, saranno arricchiti da tante proposte con laboratori di coworking, spazi gioco per i bambini, spazi di lettura ed espositivi. Insomma un luogo protetto ma aperto a chi frequenta il Parco della Cittadella, alle realtà associative del territorio ed, in generale, al territorio stesso. Lo hanno presentato, questa mattina, l'Assessore al welfare, Laura Rossi, il Presidente di Emc2, Luca Cenci; il Responsabile dei Servizi Socio Educativi di Emc2, Paolo Lommi; con loro anche il Delegato alla Disabilità, Mattia Salati.

“La scelta dell'Amministrazione – ha spiegato l'Assessore Laura Rossi – è stata quella di mettere a disposizione della città questo luogo, come punto di incontro aperto alla comunità, a chi frequenta il parco della Cittadella, alle famiglie, ai bambini, ai giovani, ma anche ai nonni ed alle altre realtà che insistono sul territorio, per farne un luogo di condivisone, di studio, di gioco. Oggi presentiamo uno spazio accogliente ed innovativo, per le progettualità che verranno messe in campo da Emc2 che ha vinto l'appalto per la sua gestione. E' una spazio che si connoterà per progetti partecipati, condivisi con chi lo frequenterà, uno spazio di crescita e di relazioni. A breve verrà allestito il Temporary Shop di Emc2 con i prodotti realizzati dai ragazzi disabili”. La data è fissata per il 30 novembre, con l'apertura del Flagship Store Emc2, con la vendita di oggetti creati da persone inserite nei laboratori di Emc2 a Fotanellato, Vigheffio e Cittadella: con miele ed essenze di lavanda, ottenuti dal progetto di agricoltura sociale in corso alla Fattoria di Vigheffio.

A dicembre gli spazi inizieranno ad animarsi con una serie di eventi realizzati in collaborazione con associazioni e gruppi del territorio che collaboreranno con Emc2: Cem Lira, Aps Girocla, Aps Slegati, Orso Ludo, Cooperativa Sei da me. Grazie al loro coinvolgimento verranno realizzate attività laboratoriali multidisciplinari anche per persone disabili, progettate e realizzate iniziative ricreative e culturali, sperimentate pratiche innovative per la promozione di progetti di vita per le persone con disabilità, per l’educazione famigliare ed il sostegno e promozione della genitorialità.

Il Presidente di Emc2, Luca Cenci, ha ribadito l'impegno di Emc2 a dare seguito ad un progetto che “è una sfida”. “Lo spazio – ha spiegato – è uno spazio di inclusione che si propone di far tornare a nuova vita l'ex ostello, che si contraddistinguerà come luogo di accoglienza, secondo quella che è la mission di Emc2, ed in cui, accanto al percorso di crescita per disabili, già avviato, potranno trovare accoglienza famiglie, giovani, per una realtà aperta a tutti”.

Paolo Lommi si è soffermato sul progetto educativo che Emc2 intende attuare, per un luogo aperto e inclusivo in cui verranno messe in campo diverse attività. “Siamo partiti –ha precisato – con attività rivolte ai disabili e con percorsi legati all'inserimento lavorativo. Proseguiremo con l'attivazione di laboratori, spazio giochi bimbi, proposte pomeridiane per i bambini, a cui si affiancheranno anche l'attivazione di un punto ristoro, spazi espositivi e servizi Wi – Fi”.

“La Cittadella dei ragazzi” è un progetto promosso dall’assessorato al welfare e attuato dalla cooperativa Emc2 che si è aggiudicata l’appalto di durata decennale per gestione del servizio pubblico che verrà erogato negli spazi dell’ex ostello del parco della Cittadella.

L'obiettivo è creare un vero e proprio spazio a favore della comunità, luogo di incontro, ma anche di crescita che prevede la realizzazione di uno spazio laboratoriale, di uno spazio gioco e di diverse attività complementari, che si potranno avvalere anche della presenza di un punto ristoro. Gli spazi su cui si articolano le attività che verranno messe in atto da Emc2 contano sul piano terra e su una porzione del primo piano dell’ex ostello, per un totale di circa 600 metri quadrati. Al piano terra si trova lo spazio più ampio, circa 500 metri quadrati, con i servizi igienici, gli spazi per le attività laboratoriali, spazi espositivi, ludici e con la caffetteria. Al primo piano ambienti che potranno essere destinati alla sala lettura, al co-working e ad esposizioni. Emc2, inoltre, potrà contare anche sua una porzione a verde funzionale all’edificio: il giardino che si trova di fronte all’ingresso, in cui sarà possibile dare seguito ad attività specifiche, ma anche la zona a verde collocata tra l’edificio ed i bastioni.

Il progetto de “La Cittadella dei ragazzi” costituisce, quindi, uno spazio di accoglienza intergenerazionale aperto alle famiglie, intese in senso lato, compresi i nonni e gli zii, e, naturalmente, bambini, adolescenti e giovani generazioni in genere, compresi gli studenti. Uno spazio protetto, quindi, ma non chiuso, in cui verranno attuati progetti a favore di soggettidisabili.

Con l’assegnazione del servizio ad Emc2 prende avvio la progettualità promossa dalla cooperativa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comune. Emc2 ha una consolidata esperienza in campo sociale: nata nel 2003, come Averla, diventa Emc2 onlus nel 2012, con la fusione di quattro cooperative del territorio: Averla, La Giunchiglia, Garabombo e Eumeo. Oggi conta 130 lavoratori soci, 120 non soci, 2 soci sovventori, 28 volontari. Ha iniziato sviluppando settori dei servizi ambientali e di manutenzione del verde pubblico ampliando, poi, il proprio raggio di azione in tema di servizi sociali in genere, con l’inserimento al lavoro di soggetti con disagio. Nel 2018 ha tenuto 19 tirocini formativi, 12 percorsi educativi e 46 percorsi di monitoraggio rivolti a lavoratori dipendenti.