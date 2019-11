"Nessuno merita di morire di cancro al polmone": il Municipio si illumina di bianco

Il Comune di Parma aderisce al Mese di sensibilizzazione per la prevenzione del cancro al polmone. La campagna nazionale prevede l’illuminazione di un monumento significativo delle città. A Parma il Palazzo Municipale verrà illuminato con il colore simbolo della campagna che è il bianco.

"NESSUNO MERITA DI MORIRE PER UN CANCRO AL POLMONE" è il titolo dell'iniziativa che viene promossa in Italia dall’Associazione ALCASE.

La campagna di sensibilizzazione è nata nel 2002, con il fine di sensibilizzare a quella che può essere definita la piaga del XXI secolo. E’ un appuntamento importante, che si rinnova ogni anno, per catturare l’attenzione dell’opinione pubblica su una patologia che rimane ancora oggi ancorata al “marchio del fumatore incallito” e a quello “dell’incurabilità”. Sono sempre più i giovani e le donne, spesso non fumatori o ex fumatori, invece che si ammalano. D’altra parte, i recenti progressi della biologia molecolare in campo tumorale hanno determinato nuove possibilità di cura o di controllo a lungo termine della malattia.

L’obiettivo di questa campagna è che i malati di cancro al polmone ricevano la stessa empatia, lo stesso supporto psicologico, gli stessi trattamenti di qualità e la stessa garanzia di impegno di scienziati e ricercatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni su ALCASE Italia ONLUS : www.alcase.eu