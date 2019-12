Parma e provincia imbiancate dalla neve

Prima nevicata della stagione a Parma e provincia. Dalle prime ore di stamattina, giovedì 12 dicembre, sta nevicando sia in città che in moltissimi Comuni della provincia, in particolare nella zona dell'Appennino. Come previsto dai metereologi la neve è iniziata a scendere in mattinata, coprendo con una coltre bianca i parchi, i campi e le strade della nostra città. In provincia e in Appennino il bellissimo paesaggio bianco si inizia ad intravedere. Pubblichiamo le tantissime immagini che ci stanno inviando i nostri lettori.

