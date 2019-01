Piano neve: spargisale in azione contro il ghiaccio

Piano neve operativo questa notte, per far fronte alla precipitazione a carattere nevoso. Dalle ore 17,00 fino alle ore 21,00 quattro mezzi spargisale hanno effettuato servizio di prevenzione ghiaccio sui punti sensibili della città.

In considerazione della consistente precipitazione e della rapidità di accumulo, sono stati attivati otto spartineve dalla mezzanotte sui percorsi delle zone sud, così distribuiti nelle zone sud Ovest (Vigatto, Panocchia, Corcagnano, Carignano): 4 mezzi spargisale dalle ore 24.00 hanno iniziato il servizio di sgombro neve sulle carreggiate con termine dei lavori due alle ore 4.00 e due alle ore 6.00. Nelle zone sud Est (Marano, Malandriano, Coloreto, S. prospero): 4 mezzi spargisale dalle ore 1.00 hanno iniziato il servizio di sgombro neve sulle carreggiate con termine dei lavori due alle ore 3.30 e due alle ore 4.00.

Dalle ore 2.00 sette mezzi spargisale sono entrati in servizio per spargimento nelle strade, della grande viabilità: tangenziale e svincoli di competenza, strade extraurbane, zone mercatali e fronte plessi scolastici, sulle quali non sono stati impiegati spartineve, per scarso accumulo, ed in strade già sgombrate dalla neve accumulata.

Cinque mezzi tra le ore 8.00 e le 12.00 hanno sparso cloruro di sodio nei percorsi, mentre due hanno proseguito il servizio di spargimento su strade segnalate da cittadine e Polizia Municipale.

Dalle ore 2.00 alle ore 9.00 tre trattorini dotati di lama spartineve anteriore e spargisale posteriore hanno provveduto alla pulizia delle piste ciclabili dei percorsi: - Fratti-Tanara-Mentana Emilia Est- Toschi, Martiri Libertà- Solferino-Bizzozero- Montebello-Traversetolo, Lungoparma e ponti cittadini

Tra le ore 4.00 e le ore 5.00 sono entrate in servizio squadre di spalatori manuali per salatura dei percorsi pedonali fronte scuole, così distribuite: n° 3 squadre in zona Parma Sud con termine alle ore 10,00, n° 4 squadre in zona Parma Nord con termine tra le ore 10,00 e 11,00, n° 2 squadre in zona Centro Storico con termine alle ore 11,00. I quantitativi stimati di cloruro di sodio sparso sono circa 110/120 t. Per tutta la giornata di oggi saranno attive due squadre adibite ad emergenze. Numero Verde: 800484896 per segnalazioni e info.