Neve in Appennino: Provincia all’opera per la sicurezza della strade

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità è impegnata da ieri sera e per tutta la mattina, nella pulizia delle strade dell’Appennino su cui sta cadendo la neve.

La neve è scesa in modo non uniforme sul crinale: nella Montagna Ovest per ora è stato sparso il sale sulle strade bagnate; in alcune zone, in cui soffia il vento, la pavimentazione si presentava in mattinata ancora asciutta.

Nella Montagna Est le precipitazioni sono state più abbondanti, in particolare sopra gli 800 metri, e hanno quindi richiesto anche l’uscita dei mezzi spartineve.

“Siamo all’opera, come sempre, per pulire dove c’è bisogno e mettere in sicurezza le strade per chi è costretto a viaggiare – afferma Giovanni Bertocchi, Delegato provinciale alla Viabilità – Ringraziamo i nostri operatori per l’abnegazione. Resta la raccomandazione di restare in casa il più possibile, per contribuire ad evitare la diffusione del contagio da Coronavirus.”