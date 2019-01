La neve arriverà a breve in Emilia-Romagna anche a bassa quota, la coltre bianca si stenderà sulle città della regione, Parma compresa. Secondo le previsioni de IlMeteo.it questo dovrebbe avvenire già dalla serata di oggi, martedì 22 gennaio e nel corso della nottata. In un primo momento la neve dovrebbe cadere nelle zone compresa tra i 200 e i 400 metri, per poi arrivare anche in città.