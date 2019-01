Maltempo: in arrivo abbondanti nevicate su Parma

Nevicate in arrivo in tutto il Nord Italia, Parma compresa. Le previsioni de IlMeteo.it parlano infatti di nevicate abbondanti in arrivo questa settimana su gran parte dei territori della regione. In particolare per la nostra città le precipitazioni nevose sono previste tra mercoledì 23 gennaio alla sera e giovedì 24 gennaio durante la giornata. Oltre a Parma la neve docrebbe arrivare anche a Bologna, Reggio Emilia e Ferrara. Il maltempo si protrarrà fino alla giornata di venerdì: è prevista infatti ancora neve a bassa quota e anche nelle città.