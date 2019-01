Parma e provincia imbiancate dalla neve

La neve, come previsto dai metereologi, è arrivata oggi, mercoledì 30 gennaio, su Parma e provincia, sia ad alta che a bassa quota. Se nella mattinata di oggi i primi fiocchi di neve sono iniziati a cadere nelle zone appenniniche nel primo pomeriggio la neve è anche arrivata anche in pianura, in provincia ed anche in città. Attualmente non si segnalano disagi alla circolazione sulla rete stradale provinciale. La neve ha imbiancato gran parte del nostro Appennino mentre per ora a Parma non si è attaccata. Secondo le previsioni nevicherà anche nelle prossime ore ma a Parma la coltre bianca non dovrebbe superare i 5 centimetri.

Inviateci le vostre immagini e video della neve e le vostre segnalazioni a parmatoday@citynews.it o su Facebook

Gallery