Una domenica di festa per chi ha partecipato alla campagna Io non ti abbandono e per tutti gli amanti degli animali Una occasione per lanciare un messaggio di civiltà Domenica 7 ottobre si svolgerà un evento a conclusione di Io non ti abbandono, campagna contro l’abbandono lanciata su Facebook dal centro nel giugno scorso con il patrocinio di Associazione Il Rifugio di Noè e Oipa Parma. Durante l’estate è stato chiesto a tutti i cittadini di inviare immagini dei loro amici a 4 zampe per sostenere insieme questo messaggio di civiltà attraverso i social network: tutte le foto hanno dato vita ad uno spot video, divulgato attraverso i canali del centro, e ad un gioco social su Facebook che hanno contribuito a diffondere il no all’abbandono Domenica 7 ottobre alle 16.30 – presso il CC Eurosia - si terrà quindi una grande festa dedicata agli animali e ai loro amici umani, con tantissime attività in programma: dimostrazioni di Agility dog, sfilata di cani con gli istruttori cinofili dell’Associazione ASD DogslifePR.oject, sketch teatrali dello spettacolo “Dogs - uno spettacolo fatto da cani” a cura dell’Associazione teatrale Quelli di Noveglia per gli altri: cani di tutte le razze sul palco, uniti per un obiettivo comune, interrompere la violenza contro gli animali. Da segnalare la distribuzione del libro a fumetti Jack Gnocco Superstar realizzato all’interno del Centro Eurosia. L’intero ricavato della vendita andrà in favore di progetti per la tutela degli animali. Molto atteso l’appuntamento con la premiazione del gioco social Io non ti abbandono. Un intero pomeriggio, quindi, ricco di interessanti appuntamenti dedicati alle famiglie, pensati per stimolare il coinvolgimento attivo e per offrire alla comunità una occasione unica di contatto con il mondo degli animali. Ci fa molto piacere – dice il Direttore – proporre questo evento calla comunità. Crediamo che possa essere una occasione per sensibilizzare grandi e piccoli sul valore sociale del rispetto verso gli animali, al quale sono associati i concetti di impegno, responsabilità, consapevolezza. Tutti coloro che hanno partecipato alla nostra campagna sono testimonial del ruolo prezioso che un amico a 4 zampe può avere all’interno della famiglia. E noi siamo felici di dare loro l’opportunità di testimoniarlo.

