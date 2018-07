“No all’alcol, no alle droghe…sì al divertimento sicuro” con questo slogan il Silb di Parma, Associazione Italiana Locali da Ballo aderente ad Ascom, rilancia la propria battaglia di sensibilizzazione non solo contro gli stupefacenti ma anche a sostegno di un consumo moderato, consapevole e responsabile degli alcolici.

Questa mattina in Piazza Garibaldi la presentazione ufficiale dell’avvio della nuova edizione della *campagna alla presenza di Ernesto Mendola Presidente Silb Parma, di Giuseppe Forlani Prefetto di Parma, di Tiziana Benassi assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientali del Comune di

Parma, di Gianni Indino presidente Silb Emilia Romagna, di Ugo Bertolotti presidente Fipe Parma, di Vittorio Dall’Aglio presidente Ascom Parma, di Sauro Fontanesi delegato alla Sicurezza e di Giacomo Fiume Polizia Municipale.

Ernesto Mendola, presidente Silb Parma, ha sottolineato: “Non è la prima volta che facciamo questo tipo di attività, è da qualche anno infatti che la nostra associazione, in collaborazione con importanti enti e istituzioni del territorio che ringrazio ancora una volta per la loro fattiva partecipazione al progetto,lavora con impegno in difesa di un divertimento sano, sicuro e senza sballo.”

“E’ un’iniziativa lodevole che va ad inserirsi ed integrarsi con l’attività messe in campo dalle Forze dell’Ordine. Il Silb in questo modo entra in contatto direttamente con i giovani facendo un’azione di prevenzione per una maggiore sicurezza per tutti”, ha commentato il prefetto Giuseppe Forlani. Il Comune di Parma, rappresentato dalla assessora Benassi, supporta l’iniziativa con molto piacere perché “attivare azioni volte a prevenire e a mettere in sicurezza i giovani, e di conseguenza tutti i cittadini, è molto importante. E’ compito delle Istituzioni sostenere azioni che rafforzino una buona educazione anche stradale”.

Partener dell’iniziativa anche Fipe, uniti nel sostenere un ‘bere responsabile’. “A settembre promuoveremo un’iniziativa che ci vedrà proporre cocktail analcolici ai nostri clienti per promuovere modalità di consumo differenti ma altrettanto piacevoli”, ha detto Ugo Bertolotti. Ascom sostiene Silb in quanto “non possiamo dimenticarci di prenderci cura delle persone e in particolare della sicurezza dei nostri ragazzi e Silb lo fa permettendo loro un divertimento sicuro”, ha sottolineato Vittorio Dall’Aglio.

“Davvero significativo vedere tante realtà che ci sostengono a partire dal prefetto Forlani, dal Comune, dalla Polizia Municipale, da Ascom. Non capita in tutte le città di avere una attenzione così condivisa per la campagna che portiamo avanti, grazie a tutti” , ha concluso la conferenza stampa Gianni Indino presidente Silb Emilia Romagna. L’iniziativa vedrà coinvolto il Silb, con la propria unità mobile e il proprio personale qualificato, a partire dal 20 luglio e fino all’8 settembre pv in un calendario che di volta in volta farà tappa davanti ai locali di Parma e provincia, o in occasione di grandi eventi che richiameranno grandi afflussi di giovani come, ad esempio, il Carnevale Estivo di Borgotaro.

“I ragazzi che spontaneamente si fermeranno presso la nostra unità – aggiunge Mendola – verranno sottoposti ad un primo test e sarà consegnato loro un braccialetto di riconoscimento che permetterà di identificarli a fine serata per poterli quindi risottoporre al test e verificare così lo stato psicofisico e il tasso alcolemico. A coloro che avranno superato il test verrà riconosciuta una consumazione gratuita e analcolica presso il locale, mentre gli altri potranno riposarsi presso l’unità mobile e ristorarsi con acqua e caffè. Aggiungo in merito un particolare ringraziamento l’azienda Bertazzoni di Collecchio per aver garantito al Silb l’assistenza sull’etilometro professionale.”

“No all’alcol, no alle droghe…sì al divertimento sicuro” è un’iniziativa realizzata dal Silb Parma, con il patrocinio di Prefettura, Comune di Parma, Provincia di Parma e Città di Salsomaggiore Terme, in collaborazione con Ascom e Fipe Parma.

CALENDARIO USCITE PROGETTO SILB “DIVERTIMENTO SICURO”*

20 Luglio River - Pontetaro di Parma

21 Luglio Caffè del Teatro – Salsomaggiore Terme

26 luglio Giovedì del benessere – Salsomaggiore Terme

28 Luglio Carnevale Estivo – Borgotaro

3 Agosto Laghetto – Parma

4 Agosto Arena Dei Pini – Tizzano

9 Agosto Down Under – Noceto

11 Agosto Caseificio Della Musica (Bertinelli) – Noceto

25 Agosto Parco Di Marano – Marano di Parma

6 Settembre Caseificio Della Musica (Bertinelli) – Noceto

7 Settembre River - Pontetaro di Parma

*Le date potranno subire variazioni in relazione alle disponibilità dei locali