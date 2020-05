"Noi, guide turistiche, tutte disoccupate e senza prospettive per il futuro"

Federagit Parma lancia un appello al Governo con una serie di richieste per far fronte alla crisi che ha coinvolto anche le guide turistiche della nostra città.

"Noi guide turistiche, a causa dell’epidemia di Covid 19, improvvisamente ci siamo trovate tutte disoccupate e praticamente senza prospettive di ripresa, se non a lunghissimo termine. Per Parma, il 2020 avrebbe dovuto essere un anno speciale: noi guide turistiche avevamo investito molte energie, inviando suggerimenti e programmi alle agenzie e ai clienti privati. Purtroppo a causa dell’emergenza Covid 19 tutto il nostro impegno è andato vanificato e le poche richieste che arrivano adesso riguardano l’anno prossimo. A tal proposito auspichiamo per la nostra città la riconferma del titolo di Capitale Italiana della Cultura, che siamo certi susciterebbe molto interesse.

Dopo due mesi di stop forzato, per diversi tipi di attività ora si prospetta una ripartenza, seppur difficoltosa e incerta. Per noi invece il futuro è totalmente nebuloso. Non sappiamo, ad esempio, quante persone potremo portare per gruppo, o quali saranno le modalità di accesso a musei, chiese e altri luoghi di cultura.

Non dimentichiamo poi che che la maggioranza dei nostri clienti è straniera, le stime parlano del 65%, e ciò significa che per le guide la crisi è destinata a durare ancora per molti mesi. Per il comparto del turismo le persone sono decisamente un punto di forza, il famoso Made in Italy che molti ci invidiano significa professionalità e competenza di autisti, professionisti dello spettacolo, ristoratori, addetti ai parchi e tante altre figure che fanno la differenza in un viaggio. Fra queste persone ci siamo anche noi, le guide turistiche, che portiamo i visitatori a “vivere” i nostri luoghi, e che del nostro lavoro viviamo. A differenza di altre categorie siamo però prive di qualsiasi ammortizzatore sociale e siamo in maggioranza donne.

Sui giornali e nei dibattiti dedicati al turismo per l’immediato futuro si parla di “turismo di prossimità”, fatto di spostamenti da una regione all’altra. Ma quanti avranno la possibilità di andare in vacanza quest’anno? Quanti se lo potranno permettere o avranno ancora ferie arretrate di cui usufruire? Inoltre i servizio di visita guidata non è solitamente una priorità per chi viaggia, temiamo quindi che il nostro comparto resterà praticamente fermo fino alla primavera prossima.

Guide turistiche: tutte le richieste

Per queste ragioni chiediamo che venga riconosciuto lo stato di crisi del turismo, e inoltre: che sia istituito un fondo specifico per il turismo perché è il settore che sta soffrendo di più, che si è fermato per primo e che riaprirà per ultimo e perché non sappiamo quando i turisti stranieri potranno tornare; che ci sia riconosciuta un'indennità di almeno 1.000 euro al mese fino a marzo 2021; che si valuti una defiscalizzazione o una sospensione dei tributi e pagamento rateizzato alla fine del 2021.

Chiediamo inoltre che sia riconosciuta la detraibilità del 19% per incentivare l'impiego di servizi di guida turistica; quali siano le modalità di accesso ai musei che probabilmente riapriranno il 18 maggio; che siano stabilite misure nazionali che consentano di lavorare in sicurezza; di essere coinvolte per poter mettere a disposizione le nostre conoscenze ed esperienze in merito alla gestione dei flussi turistici; che le Regioni approntino delle App da fornire alle guide da loro abilitate per operare in sicurezza, consentendo ai clienti di ascoltare la propria guida in presenza ma tramite il proprio smartphone; voucher turistici rilasciati alle guide, che permettano di offrire delle scontistiche ai clienti; che gli uffici di informazione turistica (IAT), essendo uffici pubblici, diano visibilità a tutti gli operatori del settore in ugual modo, anche là ove siano stati dati in gestione a privati.

Lo stesso dicasi per i siti web di informazione turistica di Comuni o Enti Pubblici inerenti al turismo. Federagit Parma, in quanto sindacato aderente a Confesercenti Parma, è disponibile a collaborare ed a mettere in campo la professionalità dei propri iscritti in vista di una ripartenza nei mesi a venire; chiede pertanto di essere convocata ai tavoli tecnici inerenti cultura e turismo, a livello comunale e provinciale".