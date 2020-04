Norme anti-Covid 19: oltre 2.500 controlli e 32 sanzioni

Continuano i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme anticontagio, stabilite dai decreti del governo. Nella giornata di mercoledì 29 aprile le sanzioni comminate ai parmigiani, che sono stati sopresi a violare le regole, sono state 32. I controlli in totale, tra persone e esercizi commerciali, sono stati oltre 2.500. Per quanto rigurda il secondo ambito è stata chiusa un'attività commerciale.

