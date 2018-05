La 'Notte del Terzo Giorno' incanta i parmigiani: arte e bellezza per valorizzare la città

La notte tanto attesa è andata in scena ieri sera, sabato 26 maggio. "La Notte de Il Terzo Giorno”, promossa da Davines in co-organizzazione con il Comune di Parma è andata oltre le aspettative, in termini di partecipazione dei parmigiani e dei turisti e per quanto riguarda i contenuti: una serata, completamente gratuita, di arte e spettacolo di grande livello.

Evento serale diffuso in tutto il centro storico e tra le prime grandi manifestazioni che coinvolgono la città dopo l’elezione a Capitale della Cultura 2020. La serata è stata una macchina teatrale fatta di piccoli e grandi eventi, alcuni prime assolute, collegati tra loro dalla suggestione del tema lunare. Musica, Arti performative, Video Art, Danza verticale, e molto altro hanno preso vita in spazi diversi all’interno del centro storico. Oltre ai parmigiani anche piu di 1000 ospiti dei 3000 in arrivo nella giornata di oggi per partecipare al World Wide Hair Tour evento dedicato ai professionisti della bellezza che Davines ha organizzato alle Fiere di Parma.

In questa notte speciale Parma è davvero diventata un palcoscenico diffuso con l’apertura straordinaria di musei, palazzi privati e spazi commerciali, in concomitanza all’apertura serale straordinaria della mostra “Il Terzo Giorno” a Palazzo del Governatore fino al 1 luglio, da cui “La Notte de Il Terzo Giorno” trae ispirazione.

I due eventi salienti sono stati lo spettacolo con Opus 1.2 a cura di C999, video-proiezione che dialoga con le architetture del Battistero in una suggestiva performance ispirata alla tradizione pittorica rinascimentale: un vero e proprio affresco in movimento e lo spettacolo di Danza Verticale sulla Torre del Palazzo del Governatore e sulla piazza dove tutti i performer si sono esibito in uno scenario indimenticabile.