Maltempo, piogge torrenziali a Parma e provincia: allagamenti e disagi

Un'ondata di maltempo si sta abbattendo anche oggi, domenica 24 novembre, su Parma e provincia. Come previsto dai metereologi e annunciato dall'allerta meteo arancione, piogge torrenziali hanno interessato la nostra città, oltre che molti comuni dell'Appennino parmense. In alcune zone di Parma si sono verificati allagamenti, in seguito alle precipitazioni intense che si sono concentrate - con particolare violenza - in pochi minuti. In alcune strade si stanno registrando anche rallentamenti e disagi alla circolazione stradale.