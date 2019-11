Nubifragio nel parmense: 300 mila euro di danni sulle strade provinciali

Dopo il nubifragio che ha colpito ieri, domenica 3 novembre, i territori del parmense, tra la città, il territorio collinare e quello montano, oggi si contano i danni. Anche se non esiste ancora una stima precisa le piogge torrenziali che si sono abbattute ieri in numerosi comuni della nostra provincia hanno provocato numerosi problemi, sia per quanto riguarda gli allagamenti che le frane - come quella che si è staccata nei pressi del castello di Compiano, sia per gli smottamenti.

300 MILA EURO DI DANNI SULLE STRADE PROVINCIALI - In conseguenza delle precipitazioni molto abbondanti di ieri, si sono registrate sulla viabilità provinciale diverse criticità sui reticoli scolanti a causa di tracimazioni di rii che si sono riversati sulle strade provinciali, provocando intasamenti di cunette e tombini. I danni più rilevanti si sono registrati nella Montagna Ovest. In alcuni punti questa situazione ha ingenerato degli smottamenti, che hanno riguardato: Sp 66 di Compiano vicino al castello di Compiano, Sp 20 del Bratello, Sp 19 del Manubiola, Sp 359R di Salsomaggiore – Bardi tra Masanti e Ponte Ceno, Sp 25 delle Pianazze e anche la riattivazione della frana storica di casa Selvatica sulla Sp 15 di Calestano – Berceto. Si sta ancora completando la conta dei danni, ma da una prima stima sommaria, la cifra si aggirerebbe intorno ai 300 mila euro. Il personale della Provincia - Servizio Viabilità, coadiuvato da ditte esterne, ha monitorato la situazione dalle prime ore della domenica per mantenere in esercizio la viabilità. Tutte le strade risultano percorribili, anche se alcune a senso unico alternato.

Ad Albareto ieri è stato chiuso il ponte sul Gotra, che collega il paese alle frazioni: il fiume Taro ha superato la soglia di allerta rossa ed ha minacciato pericolosamente i territori di Fornovo Taro e le zone limitrofe. L'allerta arancione per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, diramato per ieri domenica 3 novembre, è attivo anche oggi, lunedì 4 novembre per tutta la giornata.