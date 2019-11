Frane e allagamenti in città e in Appennino: dopo il nubifragio di ieri si contano i danni

Dopo il nubifragio che ha colpito ieri, domenica 3 novembre, i territori del parmense, tra la città, il territorio collinare e quello montano, oggi si contano i danni. Anche se non esiste ancora una stima precisa le piogge torrenziali che si sono abbattute ieri in numerosi comuni della nostra provincia hanno provocato numerosi problemi, sia per quanto riguarda gli allagamenti che le frane - come quella che si è staccata nei pressi del castello di Compiano, sia per gli smottamenti.

Ad Albareto ieri è stato chiuso il ponte sul Gotra, che collega il paese alle frazioni: il fiume Taro ha superato la soglia di allerta rossa ed ha minacciato pericolosamente i territori di Fornovo Taro e le zone limitrofe. L'allerta arancione per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, diramato per ieri domenica 3 novembre, è attivo anche oggi, lunedì 4 novembre per tutta la giornata.