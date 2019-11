Nubifragio nel fine settimana, caduti 45 millimetri di pioggia: allagamenti e disagi

Sono caduti complessivamente 45,4 millimetri di pioggia tra le 19.30 di sabato 16 novembre e le 8 di mattina di ieri, domenica 16 novembre. Piogge torrenziali che hanno provocato numerosi allagamenti, in diverse zone della città di Parma. Tra cantine e strade allagate i Vigili del Fuoco di Parma, partiti per diversi interventi dalla caserma di via Chiavari, sono stati molto impegnati nel fine settimana. Il sottopassaggio ferroviario in corrispondenza dello svincolo tra le tangenziali Ovest e Nord si è allagato ed è stato chiuso: ieri pomeriggio gli agenti della polizia Locale hanno messo le transenne ed i divieti per impedire agli automobilisti di transitare. La media delle precipitazioni nel mese di novembre - rispetto al novembre del 2018 - è molto alta. Dal 1° novembre ad oggi sono caduti 164 millimetri d'acqua: la media dell'intero mese di novembre, per Parma, è di 88 millimetri.