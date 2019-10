Nubifragio su Parma e provincia: allagamenti e disagi al traffico

Da alcune ore le piogge torrenziali stanno interessando la città di Parma e molti Comuni della provincia. Un nubifragio si sta abbattendo anche sul centro cittadino e nei quartieri della città: in conseguenza delle piogge - che stanno scendendo copiosamente - si sono verificati alcuni disagi alla circolazione stradali. In alcuni punti infatti si sono verificati allagamenti che hanno provocato un rallentamento del traffico veicolare. Gli allagamenti si sono verificati per esempio in via Spezia, tra Baccanelli e Stradella e nel sottopasso nel quartiere Crocetta.

Inviateci immagini, segnalazioni e video su Facebook o all'indirizzo mail parmatoday@citynews.it

Allerta della Protezione Civile

Allerta gialla per temporali per le province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena per la giornata di giovedì 24 ottobre si prevedono rovesci e temporali che interesseranno dal mattino il settore occidentale, per poi estendersi nel corso della giornata al resto del territorio. I temporali potranno risultare di tipo organizzato sull'appennino occidentale, più probabili sulle aree di crinale. Nella giornata di giovedì 24 ottobre la piena di Po transiterà nel tratto emiliano con livelli al colmo al di sotto delle soglie.