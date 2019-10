Ecco la nuova navetta che collegherà il San Lazzaro al Campus universitario

Sarà attivo da lunedì 28 ottobre il nuovo servizio di navetta che collegherà il quartiere San Lazzaro al Campus universitario. La nuova linea fa parte del pacchetto di iniziative previste all’interno del progetto “Se studi viaggi” realizzato in collaborazione con il Comune e l’Università di Parma per agevolare l’accesso ai poli didattici e alle risorse della città e renderle sempre più a misura di studente.

Questa navetta, in particolare, è stata progettata mediante uno studio sperimentale che ha analizzato lo spostamento delle persone attraverso il segnale dei telefonini. La ricerca ha evidenziato un flusso di mobilità tra la zona est della città e il Campus, non ancora servito per via diretta e senza interscambi dal trasporto pubblico.

La navetta sarà attiva dal lunedì al venerdì (nei soli giorni scolastici). Sono previste 3 corse al giorno in andata (alle 7.50, alle 9.35 e alle 13.40 con partenza da via Emilio Lepido, al capolinea della linea 3) e altre 3 di ritorno verso la città (alle 12.40, 16.50 e alle 18.40). Il tempo di percorrenza tra il quartiere San Lazzaro e il Campus è di circa 30 minuti e gli orari sono calibrati in corrispondenza con l’inizio delle attività didattiche del Campus. Di seguito, orari e le principali fermate. Su percorso verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate presenti

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Parma usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery