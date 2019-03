Nuove tariffe idriche e famiglie numerose

Entrano in vigore, con retroattività dal 1° gennaio 2018, le nuove tariffe del servizio idrico sulla base delle delibere delle autorità Arera e Atesir.

Il nuovo regime tariffario, che introduce il criterio del costo del consumo procapite, una volta a regime avvanteggerà le famiglie numerose con più di tre componenti.

Al momento, le società che erogano il servizio, in assenza di dati certi da parte dei Comuni sulla numerosità dei nuclei familiari, calcoleranno le bollette attribuendo a ciascuna utenza il numero di 3 componenti.

Le famiglie numerose, con almeno 4 componenti, per beneficare da subito, senza attendere il 1° gennaio 2022, delle sensibili riduzioni della tariffa, possono inviare alla società fornitrice un’autocertificazione sulla composizione numerica del nucleo familiare.

Il modulo può essere reperito sui siti dei fornitori, gli sportelli di Federconsumatori sono comunque a disposizione per l’assistenza.

Il nuovo regime tariffario, che è senza dubbio vantagggioso per i nuclei familiari numerosi, comporterà alcune criticità per i nuclei meno numerosi. Federconsuamtori è impegnata, in questa fase transitoria, a tenere aperto un confronto con le autorità per ridurre al minimo storture tariffarie e indebite penalizzazioni