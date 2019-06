Nuovi marciapiedi in località Botteghino

Prenderanno avvio lunedì 17 giugno i lavori per la realizzazione del nuovo marciapiede in località Botteghino, sul lato Nord di via Traversetolo, nel tratto compreso tra strada Antina e via Bodrio. Il Comune ha stanziato 450 mila euro per dare seguito alla realizzazione di due stralci attuativi: il primo in via Bodrio con la realizzazione di un tratto di marciapiede ed il risezionamento della carreggiata stradale; il secondo in via Traversetolo dove è prevista la realizzazione del nuovo marciapiede, che riveste una particolare importanza per la sicurezza dei pedoni in un tratto di viabilità decisamente trafficato. L'intervento si inserisce in un progetto complessivo di messa in sicurezza della mobilità in località Botteghino. I lavori sono stati illustrati da Michele Alinovi, Assessore alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e Opere Pubbliche del Comune di Parma, con lui anche i tecnici di Parma Infrastrutture Spa.

“I nuovi marciapiedi – ha spiegato l'Assessore Alinovi – sono attesi da tempo da parte dei residenti e costituiscono un'infrastruttura volta a migliorare la sicurezza stradale, garantendo maggiore vivibilità a chi vive al Botteghino. Il nuovo marciapiede su via Traversetolo corre dall'incrocio tra via Traversetolo e via Bodrio fino alla fermata dell'autobus in prossimità dell'incrocio tra via Traversetolo e strada Antina, di fronte alle pizzeria. I lavori prenderanno avvio lunedì 17 giugno e si concluderanno in settembre, prima dell'inizio delle scuole. Sarà istituito un senso unico alternato cono impianto semaforico. Per i mezzi leggeri sarà possibile usufruire della viabilità alternativa, opportunamente segnalata. Il marciapiede su via Traversetolo costituisce il secondo stralcio dei lavori che hanno previsto la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede e ciclabile lungo via Bodrio, da Villa San Bernardo all'incrocio con via Traversetolo”.

In particolare per via Bodrio i lavori, ormai in fase conclusiva, hanno comportato l'allargamento della sede stradale e la realizzazione di un marciapiede nel tratto compreso tra l'incrocio con via Traversetolo e l'ingresso della casa di riposo di Villa San Bernardo. Le opere, una volta completate, prevedono il ripristino del dosso stradale, il tracciamento della segnaletica orizzontale e la verifica di quella verticale. Inoltre, nel progetto, è contemplata la realizzazione di una ciclabile che permette di raggiungere la scuola di Porporano.

Gli interventi tengono conto dei suggerimenti dei residenti e dei rappresentanti dei Consiglio dei Cittadini Volontari e delle realtà del territorio e sono in carico a Parma Infrastrutture Spa, società di scopo del Comune.

I lavori, per quanto riguarda il nuovo marciapiede di via Traversetolo, partiranno a metà giugno per durare fino a metà settembre e concludersi prima dell'avvio delle scuole.

Su via Traversetolo verrà istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo. Per i mezzi leggeri, verranno indicati, con apposita segnaletica, percorsi alternativi alla zona in cui sono in corso i lavori. Per le auto che provengono da Parma sarà possibile utilizzare via Argini Parma o via Budellungo; per chi proviene da Traversetolo sarà possibile utilizzare via Felice da Mareto e via Bassa Nuova.

Il marciapiede ha un lunghezza di circa 400 metri, per realizzarlo sarà intubato il fosso che costeggia via Traversetolo in quel tratto. Esso permetterà ai pedoni di poter raggiungere in sicurezza le due fermate dell'autobus presenti lungo via Traversetolo. Inoltre sarà posta particolare attenzione alla sicurezza dei pedoni con il tracciamento di opportuni attraversamenti stradali.