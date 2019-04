Nuovi stalli per gli scooter in centro storico

In arrivo in centro storico una ventina di nuovi stalli per ciclomotori. Saranno inseriti in borgo della Salina, in via Dante e in piazzale Barezzi - in aggiunta a quelli esistenti per una più equa e capillare distribuzione degli spazi di parcheggio dedicati alle due ruote nel cuore cittadino tra Municipio, via Cavour e Teatro Regio.

Infomobility - per conto del Comune di Parma - provvederà al tracciamento delle aree sosta a terra e all’installazione della relativa segnaletica nel rispetto del Codice della Strada.