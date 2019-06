Nuovo impianto per lo smaltimento dei rifiuti, parla Pizzarotti: "Siamo contrari"

Il sindaco Federico Pizzarotti prende posizione rispetto al progetto del maxi impianto di biometano per lo smaltimento dei rifiuti che vorrebbe insediarsi a Parma, al centro delle polemiche degli ultimi due giorni.

"La nostra posizione -esordisce il sindaco a Parmatoday- è sempre stata di contrarietà: sono già uscite dichiarazioni dell'assessore Gazzolo per la Regione Emilia-Romagna e dell'assessore Benassi per il Comune di Parma. La nostra Regione è virtuosa e ha già un suo equilibrio per quanto riguarda le capacità di autosmaltimento dei propro rifiuti di ogni genere".

"Non si capisce perchè questo impianto - prosegue Pizzarotti- se non per ragioni di logistica e di terreni, si voglia insediare a Parma, quando oltretutto i rifiuti necessari arriverebbero da fuori: è qualcosa di paradossale. Noi da anni perseguiamo questo impegno, questa responsabilità perchè ognuno faccia la propria parte. Chi fa polemica non sa quali sono le tempistiche per le richieste di permessi. E' una tematica tecnica e non è la si mette sul giornale, altrimenti dovremmo farlo per chiunque faccia la richiesta di insediamento di un'attività sul territorio. Bisogna sempre separare la parte politica di indirizzo, che è quella che ho appena descritto, dalla arte tecnica dei permessi".