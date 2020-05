Obbligo di mascherine e guanti a bordo dei bus: controlli dei verificatori della Tep

Anche nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus rimane attivo il servizio di controllo dei titoli di viaggio a bordo bus a cura del personale di verifica. Si raccomanda pertanto ai passeggeri di acquistare il biglietto prima di prendere l'autobus - preferibilmente tramite app Tep SmarTicket e Muver - poiché la vendita in vettura è ancora sospesa.

Tutti gli agenti - siano essi controllori esterni in borghese o dipendenti in divisa - sono dotati dei necessari presidi di protezione (mascherina, guanti e visiera trasparente) atti a garantire la protezione personale e quella dei passeggeri. Oltre alle normali funzioni di controllo dei titoli di viaggio, i verificatori segnalano eventuali situazioni che richiedono interventi da parte dell'azienda o delle forze dell'ordine, per mantenere le condizioni di sicurezza e il corretto tasso di occupazione dei mezzi, che per questa fase non supera il 25% della capienza effettiva, o l'osservanza delle regole di viaggio, in particolare il rispetto dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali (mascherina e guanti) e di distanziamento a bordo dei bus di Parma e provincia.