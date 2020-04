A Parma dal 4 maggio mascherine obbligatorie sui mezzi pubblici

Tra le novità introdotte dal decreto firmato domenica 26 aprile e valido per Parma e per tutto il territorio nazionale c'è anche l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto. Le nuove regole, stabilite dal provvedimento del Governo, sono valide a partire dal 4 maggio.

"E' fatto obbligo sull’intero territorio nazionale - si legge nel Decreto del 26 aprile - di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza".

Il decreto poi specifica le categorie per le quali l'obbligo non è attivo. "Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti"

"Possono essere utilizzate - si specifica infine - mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso"