Oltre 200 persone in marcia per “Ricordare il cammino della vita”

Oltre 200 persone hanno partecipato sabato scorso (28 settembre) alla camminata ricreativa non competitiva “Ricordare il cammino della vita”, organizzata dall’AUSL, in collaborazione con Gruppo Sostegno Alzheimer e Auser, per celebrare la Giornata mondiale Alzheimer. Un’iniziativa giunta alla sua settima edizione, realizzata con l’obiettivo di informare la comunità sul morbo di Alzheimer, forma più comune di demenza, una malattia cronica e degenerativa che causa danni al cervello.

Quest’anno si sono messi in marcia anche tanti giovani, proprio perché per la demenza, così come per molte altre malattie, è determinante giocare d’anticipo, con la prevenzione. Quindi, gli studenti di due classi dell’ITIS “Berenini”, per una mattina, hanno lasciato le loro aule e insieme agli insegnanti hanno partecipato alla camminata, dando così inizio ad un progetto di educazione sanitaria, proposto dall’AUSL, nell’ambito dei Piani di Zona del distretto di Fidenza. Nel corso dell’anno scolastico, infatti, i professionisti dell’AUSL saranno in classe, per spiegare ai ragazzi, adulti di domani, come invecchiare in salute, grazie a comportamenti corretti già nell’adolescenza, a partire dalla corretta alimentazione e dalla regolare attività fisica.

La mattina si è conclusa con la premiazione del concorso d’arte e fotografia “Ricordare il cammino della vita attraverso i cibi e i sapori della tradizione i luoghi della propria storia” a cui hanno partecipato ospiti e operatori dei servizi socio-assistenziali (centri diurni e case residenziali anziani) del distretto di Fidenza. Il premio assegnato dalla giuria popolare è andato al lavoro degli ospiti del Centro Diurno e della Casa Residenza Anziani della Fondazione Pallavicino di Busseto, mentre la giuria tecnica ha premiato l’opera dei Centri Diurni di Fidenza Il Giardino e Scaramuzza.