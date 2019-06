Operazione Grimilde, Pizzarotti: "Fuori la mafia da Parma e dall'Emilia-Romagna"

“Oggi le forze dell'ordine italiane hanno inferto un duro colpo alla 'ndrangheta in Emilia Romagna, ci sono stati arresti importanti, anche a Parma. Lo Stato, così, dimostra di avere gli anticorpi necessari per contrastare con fermezza e spessore la mafia.

Ribadisco un concetto essenziale: le istituzioni devono essere sempre presenti, vigili e attente in difesa della legalità e al servizio della collettività. Fuori la mafia dalle nostre città, fuori la mafia dall'Emilia Romagna e dall'Italia. Un plauso allo Stato e alla polizia”.

Così il sindaco Pizzarotti ha commentato l’operazione contro la ‘Ndrangheta scattata questa mattina all’alba in Emilia Romagna