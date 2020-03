Torna l'ora legale: lancette da spostare in avanti

Il cambio dall’ora solare a quella legale avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2020. Le lancette andranno spostate di un’ora avanti alle due del mattino (che quindi diventeranno le tre). La conseguenza sarà quella di avere giornate all'apparenza più lunghe e più ore di luce nel pomeriggio: il buio arriverà più tardi. In compenso l’ora legale ci "regalerà" anche sessanta minuti in meno di sonno. Grazie alla tecnologia avverrà tutto in automatico sui nostri dispositivi: solo chi ha orologi da polso o da parete dovrà effettivamente ricordarsi di spostare le lancette. Il prossimo 25 ottobre faremo il contrario per tornare nell'ora solare.“

