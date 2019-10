Ordinanza di modifica temporanea della viabilità per Commemorazione Defunti

In vista della Commemorazione dei Defunti nelle giornate dell'1 e 2 Novembre sono previste le seguenti modifiche alla sosta e alla viabilità.

Venerdì 1 Novembre 2019 dalle ore 08:00 alle ore 19:00 :

Cimitero della Villetta Viale della Villetta – da rotatoria ad intersezione con Via Stirone a Via Taro – Istituzione del senso unico di marcia con direzione Nord-Sud eccetto mezzi di trasporto pubblico.

Viale della Villetta – “cimitero della Villetta” area di sosta “Ala S. Pellegrino”– Istituzione di n°3 stalli di sosta riservati ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso principale e l’ingresso S. Pellegrino.

Cimitero di Marore Strada del Lazzaretto

da Strada Budellungo a Strada Salvini – Istituzione del senso unico di marcia con direzione Nord-Sud eccetto mezzi di trasporto pubblico.

Strada Salvini – da Strada del Lazzaretto a Strada Traversetolo - Istituzione del senso unico di marcia con direzione Nord-Sud eccetto mezzi di trasporto pubblico.

Strada S. Margherita – da Strada Traversetolo a Strada Del Lazzaretto – Istituzione del senso unico di marcia con direzione Ovest-Est.

Strada Pizzetti - Istituzione del senso unico di marcia con direzione Est-Ovest.

Strada Madonnina Gigli intersezione Strada Salvini Strada Borgazzo intersezione Strada Salvini: Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra.

Cimitero di Valera

Strada Valera di Sopra – da rotatoria ad intersezione Via Cocchi/Str. Pini ad intersezione con Via Bizzarri Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Istituzione di n°2 stalli di sosta riservati ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso

Cimitero di Corcagnano Istituzione di n°2 stalli di sosta riservati ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla passerella d’ingresso al cimitero.

Cimitero di Ugozzolo Istituzione di n°1 stallo di sosta riservato ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso. Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da strada Della Lupa che si immettono in Via Forlanini.

Cimitero di Marore Cimitero di Baganzola Cimitero di San Pancrazio Cimitero di Viarolo Cimitero di Eia Istituzione di n°1 stallo di sosta riservato ad invalidi nell’area adiacente l’ingresso.