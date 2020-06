Ordine Professioni Infermieristiche: donate 200 mascherine all'Asp Ad Personam

Circa 2000 mascherine saranno donate dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma ad ASP Ad Personam. Ad annunciare l'iniziativa è il Presidente dell'Ordine, la dottoressa Marina Iemmi: "Avendo a disposizione un importante numero di dispositivi di protezione individuale, ha ritenuto utile individuare Asp quale possibile beneficiario, data la rilevanza dell’azienda sul territorio nella cura per le persone anziane. Nonostante l'emergenza non sia più come prima, è determinante mantenere l’attenzione alla prevenzione del contagio e proprio per questo la donazione è un'importante azione a tutela degli anziani ospitati e degli operatori che operano nelle strutture". Un ringraziamento all'Ordine è stato espresso sia dall'Amministratore Unico Gianluca Borghi, sia dal Direttore Generale Stefania Miodini. Entrambi saranno presenti giovedì 2 luglio alle ore 11 presso le strutture di Villa Parma, in Piazzale Fiume, momento di consegna ufficiale delle mascherine. All'incontro parteciperà per l’Ordine la Dottoressa Marina Iemmi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.