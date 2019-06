Ospedale dei Bambini: vista a infrarossi per trovare le vene nei bambini

“Finalmente la tecnologia ci consente di realizzare un sogno: vedere le vene anche nel braccino di un bambino piccolo che altrimenti non sarebbero facile da trovare”, il grazie di cuore arriva dalle coordinatrici infermieristiche dell’Ospedale dei bambini Claudia Marcatili e Giuseppina Nicosia che hanno accolto la donazione insieme ai direttori della Pediatria generale e d’urgenza Icilio Dodi e della Chirurgia pediatrica Emilio Casolari, al medico della Clinica pediatrica Pierpacifico Gismondi e all’anestesista pediatrico Luciano Bortone. “Si tratta di un visore a raggi infrarossi, come spiega il dottor Bortone, che, sfruttando una particolare lunghezza d’onda, mette in risalto le vene, come se le illuminasse sotto gli occhi di chi lo indossa. Questo consentirà al personale di andare a colpo sicuro quando dovrà effettuare un prelievo o incanulare una vena, ma soprattutto una sola puntura per i nostri pazienti che spesso hanno pochi anni di età”.

Meno paura e meno stress di fronte ad un ago: il grande regalo, che sarà utilizzato da tutti i reparti pediatrici del Maggiore, è arrivato grazie allo sforzo congiunto dei Dané del Parma, un gruppo di accaniti tifosi amici da tempo dell’Ospedale dei bambini, dai volontari dell’associazione Luca Sisti che si sono spesi per raccogliere fondi e dall’agriturismo Bré del Gallo che ha organizzato un’iniziativa dedicata al raggiungimento dell’obiettivo. Capofila del gruppo dei donatori Giocamico che da oltre vent’anni è al fianco dei professionisti e dei piccoli in cura all’Ospedale dei bambini. “Era un obiettivo che avevamo da tempo – spiega Corrado Vecchi a nome di tutti – e insieme ai tanti che si sono spesi lo abbiamo raggiunto. Ma non ci fermeremo qui”.