Ospedale di Parma: emessi due bandi per cercare medici ed infermieri

In relazione alle necessità sanitarie ed assistenziali conseguenti al Coronavirus, fino al termine della situazione di emergenza sanitaria connessa al virus COVID-19, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ha emesso due bandi per ricercare medici e infermieri, anche in pensione.

Il primo è per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a professionisti medici, anche collocati in quiescenza, nelle discipline di: medicina interna, malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio e anestesia e rianimazione.

Il secondo è relativo al conferimento di incarichi di lavoro libero occasionale o libero professionale per infermieri, aperto anche a chi è in pensione.

Gli avvisi sono pubblicati sul sito web aziendale alla pagina “Selezioni e concorsi – Procedure comparative per collaborazioni e incarichi”. Il modulo di candidatura e la documentazione necessaria deve essere trasmesse all’indirizzo e-mail: candidaturaemergenzacovid@ao.pr.it