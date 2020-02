Ospedale: il Comitato Consultivo Misto riconferma presidente Filippo Mordacci

Filippo Mordacci è stato riconfermato presidente del Comitato Consultivo Misto di Parma, un organismo composto da membri nominati dalle associazioni di tutela e volontariato, dal Comune di Parma, Ordine dei Medici e dai rappresentanti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alle decisioni aziendali per il miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Mordacci, da anni impegnato nel mondo del volontariato e attualmente comandante del Corpo Militi dell’Assistenza Pubblica di Parma, sarà affiancato in qualità di vicepresidente da Mario De Blasi in rappresentanza di Anmic Parma per la durata dei 3 anni dell’incarico. Nella seduta odierna è stata inoltre nominata Giuseppina Poletti quale referente aziendale del comitato consultivo regionale CCRQR.

“Ringrazio le associazioni che hanno partecipato alle attività del triennio passato con le quali mi impegno a mantenere contatti per portare avanti i progetti avviati – ha affermato il presidente Filippo Mordacci fresco di riconferma - e do il benvenuto ai nuovi componenti con i quali collaboreremo per il futuro. Partiremo dai progetti che sono tutt’ora in corso, l’umanizzazione delle cure e la qualità percepita, e lavoreremo insieme per la raccolta fondi legata al grande progetto del nuovo Centro oncologico di cui il CCM è uno dei promotori”.

Il direttore generale Massimo Fabi ha ringraziato il presidente Mordacci e il Comitato consultivo misto per la fattiva collaborazione di questi anni che ha permesso di migliorare l’accoglienza e, ha ribadito Fabi, “ci sono tutti i presupposti affinché questa collaborazione continui e si rafforzi nel prossimo triennio”.

Il Comitato Consultivo Misto svolge un ruolo di raccordo tra l’Azienda e gli utenti che si rivolgono al Maggiore di Parma attraverso iniziative di rilevazione della qualità percepita dei servizi e un’azione di controllo sui miglioramenti proposti nei processi aziendali. Mettendo sempre al centro le segnalazioni dei cittadini e degli utenti.

Ogni cittadino ha la facoltà e la possibilità di far giungere la propria voce al Comitato Consultivo Misto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria rivolgendosi di persona, telefonicamente, tramite e-mail o fax all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o ad un’associazione di volontariato. L’URP ha sede in via Gramsci 14, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00; tel. 0521.703174 e-mail urp@ao.pr.it.

I componenti del Comitato Consultivo Misto triennio 2020-2022:

Avoprorit Papa Giuseppe; Sulle Ali Delle Menti Poletti Giuseppina; Intercral Pinardi Mauro; Anmic sez.Parma De Blasi Mario; Avis Provinciale Pasini Roberto; Adisco Giovenzana Maria; Assistenza Pubblica Mordacci Filippo; Ordine dei Medici Dardani Mariangela; Comune di Parma Paci Nicoletta; Componente Aziendale Campaniello Giovanna; Componente Aziendale Ghirardi Lida; Componente Aziendale Sabatino Sonia.