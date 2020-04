Ospedale Maggiore: Caritas Children di Parma dona 4 monitor di alta gamma per la terapia intensiva

Sostegno a distanza di cinquemila bambini che vivono in situazioni di disagio in 17 paesi del Sud del mondo e mantenimento di cliniche per mamme e bambini, queste le missioni prevalenti di Caritas Children, associazione nata dalla Caritas Diocesana di Parma, che tuttavia ha deciso di aggiungere un ulteriore impegno alla sua attività: un gesto a favore della nostra comunità, come spiega il presidente don Matteo Visioli. “Caritas Children continua a guardare al mondo, ma oggi la necessità è anche qui, tra la nostra gente. Non possiamo fare finta di niente. Abbiamo deciso di acquistare e donare 4 monitor paziente multiparametrici all’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma. Saranno immediatamente a disposizione dei reparti “Covid 19”, e, a emergenza finita, resteranno in dotazione alla terapia intensiva pediatrica”.

“Un gesto di grande sensibilità quello della Caritas Children di Parma – ha dichiarato Icilio Dodi direttore della Pediatria generale e d’urgenza dell’Ospedale di Parma – perché questi monitor, che sono importanti per tenere costantemente sotto controllo i parametri vitali dei pazienti (pressione, cuore, polmoni), possono essere configurati sia per i pazienti pediatrici che per gli adulti. Queste apparecchiature donate alla pediatria saranno a disposizione dei reparti Covid che ne avessero bisogno. Quindi li ringraziamo doppiamente, a nome nostro e dei reparti che dovessero utilizzarli, perché sono strumenti indispensabili per un’assistenza di alta qualità