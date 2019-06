Otto nuovi letti donati al Centro di Cure Palliative “La Valle del Sole” di Borgotaro

Otto letti di ultima generazione, per una degenza più confortevole ed una maggiore qualità del servizio. Con questa generosa donazione dell’Associazione “Gli Amici della Valle del Sole”, il Centro di Cure Palliative “La Valle del Sole” di Borgotaro ha potuto rinnovare l’intera dotazione dei suoi posti letto. Si tratta di letti elettrificati a quattro sezioni, dotati di accessori per terapie e nutrizione, allungabili in lunghezza e predisposti per posizioni antidecubito, del valore complessivo di oltre 17.500 euro. L’Associazione “Gli Amici della Valle del Sole” ha provveduto all’acquisto di sette letti, mentre i coniugi Elisabetta Gioiosi e Sauro Gabelli hanno completato la fornitura con la donazione dell’ottavo presidio, donato in memoria del famigliare Mirko Reggiani.

“La Valle del Sole”, struttura del Dipartimento cure primarie del Distretto Valli Taro e Ceno, è attiva dal marzo 2005 all’interno dell’Ospedale Santa Maria di Borgotaro. E’ un centro di eccellenza dove il paziente è considerato soprattutto una persona e dove il prendersi cura, anche nella sofferenza e nel dolore, è la terapia più importante. Ad oggi sono state 1.315 le persone ricoverate, assistite da un’équipe a direzione infermieristica composta da infermieri, operatori socio-sanitari, medici di medicina generale e palliativisti, psicologi, assistenti sociali e volontari.

Da Novembre 2017 l'ospice La Valle del Sole è inoltre divenuto polo di formazione nazionale per la gestione della persona affetta da SLA, grazie ad una convenzione stipulata tra l'Azienda Usl di Parma, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA) e l'Associazione Gli Amici della Valle del Sole. In venti mesi, il team dell'hospice ha ricevuto oltre duecento professionisti provenienti da

tutta Italia e desiderosi di acquisire il metodo assistenziale proposto.

L’Associazione “Gli Amici della Valle del Sole” è stata fondata nel 2006 per sostenere il Centro di Cure Palliative con iniziative culturali, formative, divulgative e di raccolta fondi, condividendo pienamente la mission dell’hospice, vale a dire garantire la migliore qualità di vita possibile al malato ed alla sua famiglia. Nel 2007, è stato inoltre realizzato il progetto “le Coccinelle” per creare un nucleo di volontari da inserire presso il Centro. Ad oggi le Coccinelle sono dodici ed offrono il loro sostegno alle persone che soggiornano in hospice tutti i giorni della settimana, compresa la domenica. Dal 2006, l'Associazione Gli Amici della Valle del Sole ha raccolto fondi e donazioni per una cifra totale di 388.311 euro, utilizzata per la formazione e l’aggiornamento dei professionisti dell’hospice, per l’acquisto di mobili, arredi, materiali e presidi sanitari, oltre ad iniziative di divulgazione e sensibilizzazione sulle cure palliative.