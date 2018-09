Palio di Parma: le modifiche alla viabilità

Per lo svolgimento del XXXIV Palio di Parma sono previste le seguenti modifiche alla viabilità cittadina.

Sabato 15 dalle 19 alle 19,30 è istituito divieto di circolazione da Piazzale della Pilotta, Strada Garibaldi, Strada Pisacane, Strada Cavour e Piazza Duomo per il passaggio del corteo.

Domenica 16 dalle 8,00 alle 20,00 è istituito divieto di circolazione al passaggio dei cortei in diverse fasce orarie in Piazzale Santa Croce, Via Kennedy, Barriera Garibaldi, via Bixio, Piazzale Barbieri, Strada della Repubblica e P.le Vittorio Emanuele, oltre a Via Farini e viale Mariotti.

I veicoli Tep saranno deviati su percorsi alternativi che verranno resi noti da Azienda Tep Spa e il Corpo di Polizia Municipale potrà rilasciare permessi temporanei e provvedimenti in deroga all'ordinanza per situazioni di emergenza.