Paolo Schianchi: una raccolta fondi per pagare le cure al chitarrista parmigiano

Una raccolta fondi per aiutare il noto chitarrista parmigiano Paolo Schianchi, da da due anni vive negli Stati Uniti, a pagarsi le costosissime cure di riabilitazione, necessarie dopo un intervento chirurgico effettuato per la rottura della spalla, in seguito ad un incidente stradale. A volte la solidarietà dei parmigiani e delle parmigiane supera i confini geografici. Le amiche del chitarrista che, viste le sue condizioni di salute non può lavorare, hanno deciso di aiutarlo con una campagna di sottoscrizione pubblica su www.gofundme.com che si pone l'obiettivo di raccoglire almeno 13 mila dollari. Le cure di riabilitazione a cui deve sottoporsi Paolo allo scopo di tornare ad usare la spalla per suonare la chitarra, infatti potrebbero durare anche 12 mesi e le spese che dovrà affrontare saranno ingenti.