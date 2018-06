Parcheggio Fleming: riqualificazione, nuove tariffe e sconti

A partire dal prossimo 1° Luglio 2018 entreranno in vigore le nuove tariffe del parcheggio in struttura Fleming, situato in via Abbeveratoia vicino al complesso Ascom e Inail, gestito dalla società partecipata Infomobility S.p.A..

Il parcheggio Fleming distibuito su sei livelli, di cui quattro aperti al pubblico con 161 posti auto e due interrati con box privati, è stato recentemente modernizzato con un nuovo sistema automatizzato degli accessi.

Le tariffe del parcheggio, invariate dal 2005, sono state quindi adeguate a quelle degli altri parcheggi in struttura della città e soprattutto alle tariffe della sosta su strada a righe blu della zona circostante, che fino ad oggi risultavano essere più onerose di quelle del parcheggio. La tariffa oraria passerà quindi da 80 centesimi ad 1 euro, l’abbonamento mensile diurno (valido dalle 8 alle 19) passerà dagli attuali 60 a 75 euro, l’abbonamento mensile intero da 78 euro a 95 euro. L’abbonamento annuale ordinario avrà un costo di 800 euro, contro gli attuali 660. E’ stata invece introdotta la tariffa giornaliera di 24 ore pari a 10 euro.

L’amministratore unico di Infomobility Giovanni Bacotelli spiega “Sono stati previsti sconti interessanti per le aziende e gli enti che acquistano più abbonamenti: per chi sottoscrive almeno quattro abbonamenti, sia mensili che annuali, è previsto uno sconto del 40%, mentre per chi ne acquista almeno dieci lo sconto sarà del 60%”.



“L’iniziativa rientra in un progetto integrato più vasto di mobility management fra Amministrazione Comunale e Aziende locali – racconta l’assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma Tiziana Benassi – che ha la finalità di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti, in un’ottica complessiva di incentivazione della mobilità sostenibile, di razionalizzazione del traffico veicolare e dei parcheggi su strada e di confort funzionale per il lavoratore. Infatti, al di là dell’adeguamento tariffario, questo provvedimento va nella direzione di agevolare l’utilizzo dei parcheggi in struttura, soprattutto da parte di Aziende ed Enti con sedi nella zona circostante, sia mediante progressiva modernizzazione del sistema tecnologico d’accesso, sia attraverso rilevanti scontistiche sugli abbonamenti dei dipendenti