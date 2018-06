parchi degradati di colorno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Da diverso tempo noi del gruppo AMO COLORNO, ci siamo chiesti in che condizioni sono i nostri Parchi. I parchi, luogo di integrazione tra i cittadini e luoghi di svago e divertimento per i nostri bambini, specialmente d’estate, quando il caldo torrido ci tormenta. Tra i tanti parchi di Colorno, abbiamo visitato il parco di via Pasini. Il parco adiacente al campo da baseball. Il parco risulta indecoroso a causa soprattutto dell’inciviltà di alcuni che si sono divertiti indisturbati, a deturpare panchine e giochi per bambini con le bombolette spray. In alcuni punti del parco, oltre al manto erboso poco curato, possiamo notare alcuni punti della pavimentazione dissestati, intere parti di panchine mancanti e rifiuti di vario genere, sintomo di bivacco indiscriminato. Le foto effettuate mostrano quanto sia poco piacevole e poco sicuro il parco, e l’immagine dello scivolo transennato da così tanto tempo lascia l’amaro in bocca, e ci riporta al ricordo di quando i bambini giocavano felici su di esso. E’ possibile ci chiediamo, che così tante strutture del paese siano deturpate e lasciate a loro stesse?... Non sarebbe ora di fare qualcosa?... Il dubbio è che ci sia parecchio vandalismo nel paese, ed evidentemente diversi “artisti mancati” che si divertono a fare i writers. Il gruppo AMO COLORNO

Gallery