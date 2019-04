Parma 2020: cultura come opportunità con turismo e marketing mirato

Si svolgerà domani mattina, martedì 9 aprile 2019 a Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma, in Viale Martiri della Libertà 15, il convegno organizzato da Provincia, Regione e Dte sul tema: “Parma 2020 la cultura come opportunità per il territorio - L’andamento del turismo e il marketing mirato al profilo del cliente”.

Il programma prevede alle 9,30, in apertura, i saluti di Diego Rossi Presidente della Provincia di Parma, Federico Pizzarotti Sindaco di Parma, Natalia Maramotti Presidente della Destinazione Turistica Emilia, Emio Incerti Vice Presidente Federalberghi Emilia-Romagna.

Seguono le comunicazioni: la prima di Andrea Pontremoli Amministratore delegato Dallara Automobili e del brand “Terra dei Motori” sul tema “Arte in movimento: la cultura tecnica per lo sviluppo del territorio”. Segue la relazione di Stefano Michelini e Marco Oppi del Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione della Regione Emilia-Romagna, che avrà per argomento: “Verso un sistema integrato e incrementale delle statistiche sul turismo”.

Quindi Monica Cavalli del Servizio Statistica della Provincia di Parma tratterà de “Il ritorno sul territorio degli eventi a Parma, l’evoluzione recente del turismo nella provincia di Parma”, infine Cristina Biondi del Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione della Regione si soffermerà su “La profilazione del cliente e le innovazioni della rilevazione regionale a supporto di un marketing mirato”.

Per le ore 11,30 sono previste le conclusioni di Andrea Corsini Assessore al Turismo e Commercio Regione Emilia-Romagna